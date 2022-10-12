Мартин Брандл высказался о нарушении лимита бюджета ФИА, приведя в пример «Мерседес»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл поделился мыслями о нарушении лимита бюджета командами «Ред Булл» и «Астон Мартин».
«Я думаю, что в целом это хорошая система, но она на ранней стадии, и мы должны помнить об этом. Но мне кажется, что корпоративное управление, к примеру, «Мерседеса», построено таким образом, что они просто не могут быть замечены в нарушении чего-то подобного. Полагаю, все команды должны быть в одинаковых условиях», — приводит слова Брандла Metro.
Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) представила отчёт о финансовом аудите команд по итогам сезона-2021 Формулы-1. Восемь команд полностью соответствуют представленным требованиям, а две нарушили финансовый регламент — «Астон Мартин» и «Ред Булл». «Астон Мартин» допустил процедурное нарушение регламента, а «Ред Булл» — незначительное. Санкционные меры в отношении гоночных коллективов будут приняты позже.
- 12 октября 2022
-
17:31
-
17:00
-
15:36
-
15:20
-
14:24
-
14:23
-
13:36
-
13:07
-
12:12
-
11:58
-
11:38
-
11:03
-
10:46
-
10:02
-
09:47
-
00:19
- 11 октября 2022
-
23:33
-
22:17
-
21:15
-
20:56
-
20:00
-
19:30
-
19:10
-
18:40
-
17:48
-
17:29
-
16:55
-
16:08
-
15:27
-
14:24
-
14:16
-
13:56
-
13:27
-
13:05
-
12:05