Мартин Брандл высказался о нарушении лимита бюджета ФИА, приведя в пример «Мерседес»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл поделился мыслями о нарушении лимита бюджета командами «Ред Булл» и «Астон Мартин».



«Я думаю, что в целом это хорошая система, но она на ранней стадии, и мы должны помнить об этом. Но мне кажется, что корпоративное управление, к примеру, «Мерседеса», построено таким образом, что они просто не могут быть замечены в нарушении чего-то подобного. Полагаю, все команды должны быть в одинаковых условиях», — приводит слова Брандла Metro.



Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) представила отчёт о финансовом аудите команд по итогам сезона-2021 Формулы-1. Восемь команд полностью соответствуют представленным требованиям, а две нарушили финансовый регламент — «Астон Мартин» и «Ред Булл». «Астон Мартин» допустил процедурное нарушение регламента, а «Ред Булл» — незначительное. Санкционные меры в отношении гоночных коллективов будут приняты позже.

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