Бинотто рассказал, будут ли у «Феррари» ещё обновления в сезоне-2022
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Глава «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что в нынешнем сезоне команда больше не представит обновления из-за ограничения бюджета, в этом году составившего $ 140 млн.
Напомним, последняя модификация была представлена «Феррари» на минувшем Гран-при Японии в Сузуке, где команда выступила с обновлённым днищем.
«Днище стало последней разработкой этого сезона», – приводит слова функционера издание Motorsport Italia.
Шарль Леклер финишировал третьим на Гран-при Японии, пропустив вперёд Макса Ферстаппена и Серхио Переса из «Ред Булл». Его напарник Карлос Сайнс сошёл с дистанции после вылета с трассы.
Ранее в интервью Бинотто отреагировал на разъяснение ФИА правила, позволившего Ферстаппену стать чемпионом.
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