Макс Ферстаппен сказал, когда может уйти из Формулы-1
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Двукратный чемпион Формулы-1 пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об уходе из «Королевских гонок». Напомним, на данный момент голландец связан контрактом с «Ред Булл» до 2028 года, на момент окончания которого ему будет 31 год.
«Как долго я смогу доминировать? Это может продолжаться ещё долго, но в конечном итоге я не вижу себя за рулём в 40 лет, потому что хочу заниматься и другими вещами.
Я получаю большое удовольствие от того, чем сейчас занимаюсь, и у меня есть ещё несколько лет в Формуле-1. Я подписан до 2028 года. После же всё будет зависеть от обстоятельств. Вероятно, я попробую себя и в других гонках, потому что это очень важно», – приводит слова пилота издание GPFans.
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