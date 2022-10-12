В «Мерседесе» ответили на слова Расселла о задержке на пит-стопе из-за Хэмилтона

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал инцидент между пилотами команды Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном на прошедшей гонке Гран-при Японии.

Напомним, Расселлу пришлось ожидать своей очереди на пит-лейне, из-за чего, по его словам, он потерял несколько позиций.

«Мы провели необходимые временные расчёты и пришли к выводу, что да, это было неправильное решение. Мы должны были сделать, как просил Джордж, и дать ему проехать ещё один круг по свободной трассе.

Мы понимали, что темп на промежуточных шинах будет ощутимо быстрее, однако проблема заключалась в том, что Джордж и Льюис были слишком близко друг к другу, чтобы мы провели этот пит-стоп без потери времени.

И это в конечном итоге стоило Джорджу позиции Цуноды или даже позиции Ландо. Задержка доставила ему хлопот, поскольку ему пришлось обгонять эти машины, чтобы выйти на свободное пространство», – приводит слова Шовлина GPFans.