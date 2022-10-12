Марко рассказал о пессимистичном прогнозе Ферстаппена на сезон-2022

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о пессимистичном прогнозе Макса Ферстаппена на сезон-2022 на фоне неудач первых гонок сезона.
«После более чем сложного старта сезона Ферстаппен сказал, что нам потребуется 33 или 36 Гран-при, чтобы наверстать упущенное. Слава богу, мы смогли сделать это быстрее. Мы отлично выступили как команда, и очень важно, что надёжность наших машин была выше, чем у «Феррари».
Наш успех был достигнут благодаря сплочённой команде, которая всеми силами боролась за титул чемпионов мира. При победах вы всегда стараетесь сделать максимум возможного. На нашем счету есть уже шесть титулов в личном зачёте, но у нас никогда не было такого, чтобы пилоты занимали первые два места в личном зачёте. В этом наша цель сейчас», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.
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