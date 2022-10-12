«Мерседес» готовит финальный пакет обновлений на Гран-при США

Операционный директор «Мерседеса» Эндрю Шовлин сообщил, что команда привезёт большой пакет аэродинамических обновлений на Гран-при США.



«Это будет наш последний шаг в вопросе разработки аэродинамики, мы надеемся, что это повысит нашу эффективность. Очень важно, точ мы с каждым щагом можем узнавать всё больше и больше, а сувои знания можем переносить на следующий сезон. Мы смогли немного уменьшить вес наших компонентов, так что, надеемся, что это приблизит автомобиль к минимально допустимому весу.



Нам сложно предсказать, где мы в итоге окажемся. В Сингапуре Льюис был близок к поулу, однако в Японии наши обе машины сильно отставали от лидера. Теперь наш гоночный темп стал достаточно высоким, и если мы сможем сделать ещё один шаг, то, надеюсь, нам удастся вступить в борьбу с „Ред Булл“ и „Феррари“.



Сейчас мы с трудом можем предсказать наши результаты в квалификациях, Но, во многом это связано с изучением машины. И мы, безусловно, сделаем всё возможное в последних четырёх Гран-при», — приводит слова Эндрю Шовлина The Race.