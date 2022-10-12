«Мерседес» готовит финальный пакет обновлений на Гран-при США

Операционный директор «Мерседеса» Эндрю Шовлин сообщил, что команда привезёт большой пакет аэродинамических обновлений на Гран-при США.
«Это будет наш последний шаг в вопросе разработки аэродинамики, мы надеемся, что это повысит нашу эффективность. Очень важно, точ мы с каждым щагом можем узнавать всё больше и больше, а сувои знания можем переносить на следующий сезон. Мы смогли немного уменьшить вес наших компонентов, так что, надеемся, что это приблизит автомобиль к минимально допустимому весу.
Нам сложно предсказать, где мы в итоге окажемся. В Сингапуре Льюис был близок к поулу, однако в Японии наши обе машины сильно отставали от лидера. Теперь наш гоночный темп стал достаточно высоким, и если мы сможем сделать ещё один шаг, то, надеюсь, нам удастся вступить в борьбу с „Ред Булл“ и „Феррари“.
Сейчас мы с трудом можем предсказать наши результаты в квалификациях, Но, во многом это связано с изучением машины. И мы, безусловно, сделаем всё возможное в последних четырёх Гран-при», — приводит слова Эндрю Шовлина The Race.
- 12 октября 2022
-
22:07
-
22:00
-
20:55
-
20:04
-
19:10
-
17:58
-
17:31
-
17:00
-
15:36
-
15:20
-
14:24
-
14:23
-
13:36
-
13:07
-
12:12
-
11:58
-
11:38
-
11:03
-
10:46
-
10:02
-
09:47
-
00:19
- 11 октября 2022
-
23:33
-
22:17
-
21:15
-
20:56
-
20:00
-
19:30
-
19:10
-
18:40
-
17:48
-
17:29
-
16:55
-
16:08
-
15:27