Вольф: даже $ 500 тысяч сверх лимита бюджета имеют большое значение

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о превышении лимита бюджета у команд «Ред Булл» и «Астон Мартин». Ранее стало известно, что оба коллектива незначительно превысили лимит в сезоне-2021.



«Это так называемое незначительное нарушение, но, я думаю, это слово не совсем верно. Если вы тратите на $ 5 млн больше установленного бюджета, то это уже оказывает серьёзное влияние на чемпионат, несмотря на то что сумма входит в предел «незначительного превышения».



Например, мы тратим $ 3,5 млн в год на запчасти к машине. И можно понять, какая будет разница, если потратить ещё хотя бы $ 500 тысяч. Мы старались облегчить детали болида, чтобы избавиться от лишнего веса, но не можем заменить лёгкое шасси, это дополнительные $ 2 млн, на которые мы превысим лимит. Так что каждая дополнительная трата даст преимущество в производительности», — приводит слова Вольфа Planet F1.