Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен пока не легенда, в отличие от Хэмилтона и Михаэля Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер высказался о сравнениях Макса Ферстаппена с другими великими чемпионами серии.



«Стоит понимать, что такое величие. На мой взгляд, Хэмилтон, Михаэль Шумахер и Сенна — легенды Формулы-1, Ферстаппен — ещё нет. Но так как он двукратный чемпион мира, то в категорию «великих» он попадает уже сейчас.



Если бы он вдруг решил покинуть Формулу-1 сейчас, мы бы вспоминали его как невероятного гонщика, который не реализовал потенциал. Но я уверен, что он выиграет ещё немало титулов, что позволит ему в итоге войти в число легенд. Однако их отличие ещё и в долголетии, которого у Макса пока нет», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.



Макс Ферстаппен в прошлые выходные досрочно выиграл свой второй чемпионский титул в Формуле-1.