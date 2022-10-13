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Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен пока не легенда, в отличие от Хэмилтона и Михаэля Шумахера

Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен пока не легенда, в отличие от Хэмилтона и Михаэля Шумахера
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Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер высказался о сравнениях Макса Ферстаппена с другими великими чемпионами серии.

«Стоит понимать, что такое величие. На мой взгляд, Хэмилтон, Михаэль Шумахер и Сенна — легенды Формулы-1, Ферстаппен — ещё нет. Но так как он двукратный чемпион мира, то в категорию «великих» он попадает уже сейчас.

Если бы он вдруг решил покинуть Формулу-1 сейчас, мы бы вспоминали его как невероятного гонщика, который не реализовал потенциал. Но я уверен, что он выиграет ещё немало титулов, что позволит ему в итоге войти в число легенд. Однако их отличие ещё и в долголетии, которого у Макса пока нет», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.

Макс Ферстаппен в прошлые выходные досрочно выиграл свой второй чемпионский титул в Формуле-1.

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