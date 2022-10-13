Хаккинен: Ньюи — самый успешный конструктор в истории Формулы-1

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен оценил победу Макса Ферстаппена в сезоне-2022 и особо отметил вклад руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи.



«Я очень рад за Эдриана Ньюи. Благодаря его работе у меня были отличные болиды в «Макларене», на которых я выиграл свои титулы (в 1998 и 1999 годах. — Прим. «Чемпионата»). И он продолжает побеждать спустя столько лет. Ньюи — самый успешный конструктор в истории Формулы-1. Да, с ним прекрасная команда, но он здорово руководит ими.



В том числе благодаря ему «Ред Булл» был конкурентоспособен даже в период тотального доминирования «Мерседеса». Очень понравилось наблюдать, как Ньюи и его команда в этом сезоне максимально эффективно использовали смену регламента и выиграли чемпионат», — написал Хаккинен в своей колонке для Unibet.