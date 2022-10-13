Гасли: Тост чуть ли не со слезами на глазах воспринял новость о моём уходе в «Альпин»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал, как в команде отнеслись к новости о том, что он будет выступать в «Альпин» с сезона-2023.



«Я благодарен за то, что Хельмут Марко и Кристиан Хорнер сразу всё поняли и осознали, какая это возможность для меня. Я хотел попробовать что-то новое, сражаться среди лидеров. Франц Тост чуть ли не со слезами на глазах воспринял новость о моём уходе. Мы всё и со всеми обсудили, для кого-то это был трудный момент. Но все понимали, что это мой шанс.



Такие решения не принимаются в один день. Я многое пережил в системе «Ред Булл», но сейчас хочу подумать и о достижении личных целей в Формуле-1. Думаю, я принял верное решение. Сейчас мне нужно использовать весь свой опыт, чтобы помочь «Альпин» стать ближе к лидерам», — цитирует Гасли официальный сайт Формулы-1.

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