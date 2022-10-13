Феттель рассказал, остался бы он в Формуле-1, если бы продолжал выигрывать

Пилот «Астон Мартин» и четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель высказался по поводу своей карьеры.
«Ушёл бы я на пенсию, если бы последние три-четыре года я был очень конкурентоспособен: выигрывал гонки, боролся за чемпионство — может быть, выиграл бы ещё одно? Возможно, я пришёл бы к такому же решению. В равной степени я мог бы и не делать этого. Невозможно сказать, но это приходило мне в голову.
Финиш на 10-м месте не доставляет мне удовольствия, потому что я знаю, каково это — финишировать первым. Если ты никогда не финишировал первым, то, когда ты впервые финишируешь 10-м, ты получаешь настоящий кайф. Но я счастлив, что не испытываю удовольствия от финиша 10-м. Ты должен быть верен себе. Я люблю побеждать. Это звучит эгоистично и самовлюблённо, но победа — это то, что движет мной.
Я всё ещё люблю спорт. Я всё ещё люблю гонки. Решение уйти на пенсию было трудным, но я думал об этом долгое время. Знаю, сколько сил требует этот спорт, и я чувствую, что сейчас самое время заняться другими делами», — приводит слова Феттеля Racingnews365.
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