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Сын Ральфа Шумахера сломал позвонок в результате аварии

Сын Ральфа Шумахера сломал позвонок в результате аварии
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Сын экс-пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера и племянник Михаэля Шумахера Давид Шумахер получил серьёзное повреждение спины в результате аварии на гонке DTM.

В минувший уикенд Шумахер участвовал в гонке в Хоккенхайме и столкнулся с Томасом Прейнингом. 20-летнему пилоту оказали медицинскую помощь на месте, но не сочли травму серьёзной.

«Когда Давид приехал домой, то продолжал жаловаться на боли в спине. Мы отправились в больницу, чтобы сделать МРТ. Оказалось, что у него сломан поясничный позвонок и ему придётся восстанавливаться порядка шести недель», — цитирует Ральфа Шумахера Motorsport.

Также сообщается, что Давиду Шумахеру, возможно, потребуется операция. Мать пилота обвинила Прейнинга в травме, полученной её сыном.

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