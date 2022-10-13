В Сингапуре обновили конфигурацию трассы для Формулы-1

В Сингапуре обновили конфигурацию трассы для Формулы-1. Организаторы отказались от секции с 16-го до 19-го поворотов.

Вместо них на отрезке от 14-го до бывшего 20-го поворота появится прямая – в Сингапуре надеются, что такое решение позволит увеличить число обгонов, с которыми всегда были сложности на городской трассе.

Следующая гонка Формулы-1 в Сингапуре состоится в сентябре 2023 года.

Напомним, в этом году победителем Гран-при Сингапура стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второе и третье места достались гонщикам «Феррари»: Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу соответственно.