В Сингапуре обновили конфигурацию трассы для Формулы-1
Поделиться
В Сингапуре обновили конфигурацию трассы для Формулы-1. Организаторы отказались от секции с 16-го до 19-го поворотов.
Вместо них на отрезке от 14-го до бывшего 20-го поворота появится прямая – в Сингапуре надеются, что такое решение позволит увеличить число обгонов, с которыми всегда были сложности на городской трассе.
Следующая гонка Формулы-1 в Сингапуре состоится в сентябре 2023 года.
Напомним, в этом году победителем Гран-при Сингапура стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второе и третье места достались гонщикам «Феррари»: Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу соответственно.
Комментарии
- 13 октября 2022
-
14:58
-
14:27
-
13:39
-
13:00
-
12:38
-
11:38
-
11:08
-
10:39
-
10:16
-
09:41
-
00:55
-
00:52
- 12 октября 2022
-
22:57
-
22:51
-
22:07
-
22:00
-
20:55
-
20:04
-
19:10
-
17:58
-
17:31
-
17:00
-
15:36
-
15:20
-
14:24
-
14:23
-
13:36
-
13:07
-
12:12
-
11:58
-
11:38
-
11:03
-
10:46
-
10:02
-
09:47
Партнерский контент