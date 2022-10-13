В «Мерседесе» прокомментировали инцидент с выездом трактора на трассу на ГП Японии

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал ситуацию с появлением трактора на трассе во время гонки Гран-при Японии до того, как все пилоты вернулись в боксы.



«Всегда будут инциденты, когда необходимо отправить технику на помощь пострадавшей машине. Например, если пилота нужно эвакуировать. Так что в данном случае нельзя гарантировать, что ничего подобного больше не произойдёт. В этот раз всё выглядело опаснее из-за плохой видимости и слабого сцепления машин с асфальтом.



Главный вопрос к ФИА — стоило ли вообще давать старт в таких условиях. Уже когда машины покидали решётку, то было видно, что брызги серьёзно ухудшают видимость. Нужно было ехать очень медленно, чтобы всё было безопасно. Вопрос о времени отправки техники тоже нужно рассматривать», — приводит слова Шовлина GPFans.

Новость по теме Алексей Попов высказался об инциденте с трактором в Японии