«Мобилизованных пока нет». Глава «КАМАЗ-мастер» рассказал о ситуации в команде
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Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал о том, что никто из участников российской команды пока не был мобилизован.
«Мобилизованных пока нет. Повестки приходят, на учёт встают ребята. Ждём указаний, где мы будем Родине полезны», — приводит слова Чагина «РИА Новости Спорт».
Напомним, в сентябре «КАМАЗ-мастер» принял решение отказаться от участия в престижном ралли-марафоне «Дакар». Позже пресс-служба российского гоночного коллектива выпустила заявление по поводу требования для российских спортсменов, желающих принять участие в «Дакаре», подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская спецоперация на Украине.
Новость по теме«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре»
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