«Мобилизованных пока нет». Глава «КАМАЗ-мастер» рассказал о ситуации в команде

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал о том, что никто из участников российской команды пока не был мобилизован.

«Мобилизованных пока нет. Повестки приходят, на учёт встают ребята. Ждём указаний, где мы будем Родине полезны», — приводит слова Чагина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в сентябре «КАМАЗ-мастер» принял решение отказаться от участия в престижном ралли-марафоне «Дакар». Позже пресс-служба российского гоночного коллектива выпустила заявление по поводу требования для российских спортсменов, желающих принять участие в «Дакаре», подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская спецоперация на Украине.