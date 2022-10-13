Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хаасе» анонсировали пресс-конференцию в Остине 20 октября

В «Хаасе» анонсировали пресс-конференцию в Остине 20 октября
Комментарии

Американская команда Формулы-1 «Хаас» на своей странице в социальных сетях анонсировала специальную пресс-конференцию, которая состоится 20 октября в Остине, накануне Гран-при США.

Встреча с журналистами пройдёт в пресс-центре в 20:00 по мск.

Анонс пресс-конференции «Хааса»

Анонс пресс-конференции «Хааса»

Фото: Социальные сети «Хааса»

На данный момент не сообщается, о чём будет объявлено на пресс-конференции. Не исключено, что команда представит нового титульного спонсора на новый сезон. Ранее журналист Джо Сейвуд также сообщил, что «Хаас» обзаведётся новым титульным спонсором в ближайшее время. Ожидается, что контракт будет подписан на три сезона.

Напомним, в прошлом сезоне титульным спонсором «Хааса» была российская компания «Уралкалий», однако перед стартом сезона контракт был расторгнут на фоне событий на Украине.

Кроме того, на пресс-конференции может быть объявлено о продлении контракта с Миком Шумахером либо о соглашении с новым пилотом, который займёт место немца.

Новость по теме
Источник: Шумахер продлит контракт с «Хаасом», объявление могут сделать на Гран-при США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022