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AMuS: «Хаас» на Гран-при США представит нового титульного спонсора

AMuS: «Хаас» на Гран-при США представит нового титульного спонсора
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Команда Формулы-1 «Хаас» объявит имя нового титульного спонсора на Гран-при США, сообщает AUto Motor und Sport. Ранее команда анонсировала специальную пресс-конференцию, которая состоится 20 октября в Остине, накануне Гран-при США.

Ранее журналист Джо Сейвуд также сообщил, что «Хаас» обзаведётся новым титульным спонсором в ближайшее время. Ожидается, что контракт будет подписан на три сезона.

Напомним, в прошлом сезоне титульным спонсором «Хааса» была российская компания «Уралкалий», однако перед стартом сезона контракт был расторгнут на фоне событий на Украине.

В нынешнем сезоне «Хаас» за четыре гонки до конца чемпионата занимает восьмое место в Кубке конструкторов. В активе американского коллектива 34 очка.

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