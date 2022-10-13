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«Это преступление». Ральф Шумахер призвал наказать ФИА за утечку информации

«Это преступление». Ральф Шумахер призвал наказать ФИА за утечку информации
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался об утечке информации из финансового отчёта команд, предоставленного ФИА за 2021 год. Напомним, ещё до публикации отчёта стало известно, что «Ред Булл» нарушил финансовый регламент.

«Дамы и господа в ФИА должны провести детальное расследование о том, почему произошла утечка информации. Если «Ред Булл» нарушил регламент, то команда должна быть наказана, но то, что сделала ФИА — неприемлемо. Представьте, если бы министерство финансов держало определённые компании в курсе расследований их конкурентов. Это преступление.

Необходимо прозрачное расследование. В случае правонарушения ФИА также следует наказать», — приводит слова Ральфа Шумахера F1-Insider.

Ранее Ральф Шумахер сообщил, что бывший сотрудник руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа мог распространить слухи о том, что «Ред Булл» нарушил финансовый регламент в 2021 году. Близкий к Вольфу человек, который сейчас работает в Международной автомобильной федерации (ФИА), мог раскрыть информацию о деятельности австрийской команды.

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