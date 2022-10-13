Де ла Роса: я не думаю, что с Алонсо трудно сработаться

Бывший гонщик Формулы-1, испанец Педро де ла Роса поделился мнением о двукратном чемпионе Формулы-1 Фернандо Алонсо.
«Я не думаю, что с Фернандо сложно сработаться. Он очень искренний и очень открытый. Иногда тот факт, что английский не является его родным языком, делает его более резким в выражениях, когда он что-то описывает. Но он всегда предельно честен. То, что он говорит вам — это то, что он думает о машине, команде и том, как стать конкурентоспособным. Пока вы честны с ним, у вас не будет проблем.
Но в тот момент, когда вы попытаетесь скрыть информацию или он почувствует, что вы пытаетесь утаить какую-то информацию, у вас возникнут проблемы. Он очень конкурентоспособный парень. Такова реальность. Если вы так же любите соревноваться, как и он, то у вас не будет проблем с Фернандо», — приводит слова Педро де ла Росы RacingNews365.
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