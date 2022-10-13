Зайдль: «Макларену» будет сложно бороться с «Альпин» до последнего круга сезона

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал борьбу с «Альпин» за четвёртое место в Кубке конструкторов.



«Важно сосредоточиться на своих выступлениях, проводить чистые Гран-при, в каждой сессии выжимать максимум из машины. Лишь в этом случае у нас появится шанс остаться в борьбе с «Альпин». Стоит признать, они себя здорово проявляют в этом году. Будет очень трудно продолжить это сражение до последнего круга в Абу-Даби, но такова наша цель.



В последних гонках очень важна надёжность. Но я считаю, что у нас хорошая машина, хорошая команда, два сильных пилота. Если мы сможем собрать всё воедино, то уверен, что сражение будет продолжаться до последнего круга», — приводит слова Андреаса Зайдля Autosport.