Зайдль: «Макларену» будет сложно бороться с «Альпин» до последнего круга сезона
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал борьбу с «Альпин» за четвёртое место в Кубке конструкторов.
«Важно сосредоточиться на своих выступлениях, проводить чистые Гран-при, в каждой сессии выжимать максимум из машины. Лишь в этом случае у нас появится шанс остаться в борьбе с «Альпин». Стоит признать, они себя здорово проявляют в этом году. Будет очень трудно продолжить это сражение до последнего круга в Абу-Даби, но такова наша цель.
В последних гонках очень важна надёжность. Но я считаю, что у нас хорошая машина, хорошая команда, два сильных пилота. Если мы сможем собрать всё воедино, то уверен, что сражение будет продолжаться до последнего круга», — приводит слова Андреаса Зайдля Autosport.
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