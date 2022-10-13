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Глава Rich Energy: ФИА легко отберёт у Ферстаппена титул, поздравляю Хэмилтона

Глава Rich Energy: ФИА легко отберёт у Ферстаппена титул, поздравляю Хэмилтона
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Генеральный директор Rich Energy Уильям Стори высказался по поводу скандала вокруг нарушения финансового регламента со стороны команды «Ред Булл».

«Думаю, ФИА легко отберёт у Макса Ферстаппена титул. Это важно сделать для сохранения имиджа Формулы-1. Хочу поздравить Льюиса Хэмилтона и «Мерседес» с заслуженной победой в чемпионате мира Формулы-1 2021 года», — написал Уильям Стори в своих социальных сетях.

Напомним, ранее в ФИА опубликовали отчёт о финансовом аудите команд по итогам сезона-2021 Формулы-1. «Астон Мартин» допустил процедурное нарушение регламента, а «Ред Булл» — незначительное. Это означает, что команда не превысила лимит расходов более чем на пять процентов.

Напомним, по заявлениям ФИА вопрос с наказанием за превышение бюджета будет решаться отдельно, о точных сроках в федерации не сообщили.

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