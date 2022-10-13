Вильнёв: правила позволяют выпускать трактор на трассу, но в дождь ситуация меняется

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал ситуацию с появлением трактора на трассе во время гонки Гран-при Японии до того, как все пилоты вернулись в боксы.



«Строго говоря, правила позволяют выпускать трактор на трассу, потому что гонка к тому моменту была нейтрализована машиной безопасности. В сухую погоду всем было бы наплевать. Но в дождь из-за плохой видимости ситуация сильно меняется. Вы не всегда видите, что происходит. Машины могли повредить подвеску, проколоть шину. Столкновение с трактором очень опасно даже на низкой скорости. Если вспомнить, что произошло с Жюлем Бьянки, то логично, что эмоции от этой ситуации были на пределе», — написал Жак Вильнёв в своей колонке на Formule1.nl.