Вильнёв: правила позволяют выпускать трактор на трассу, но в дождь ситуация меняется
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Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал ситуацию с появлением трактора на трассе во время гонки Гран-при Японии до того, как все пилоты вернулись в боксы.
«Строго говоря, правила позволяют выпускать трактор на трассу, потому что гонка к тому моменту была нейтрализована машиной безопасности. В сухую погоду всем было бы наплевать. Но в дождь из-за плохой видимости ситуация сильно меняется. Вы не всегда видите, что происходит. Машины могли повредить подвеску, проколоть шину. Столкновение с трактором очень опасно даже на низкой скорости. Если вспомнить, что произошло с Жюлем Бьянки, то логично, что эмоции от этой ситуации были на пределе», — написал Жак Вильнёв в своей колонке на Formule1.nl.
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