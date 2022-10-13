В GPDA предложили ввести «ознакомительные круги» перед дождевыми Гран-при

Председатель Ассоциации гонщиков Гран-при Алекс Вурц выдвинул предложение гонщикам проезжать несколько кругов по трассе, если старт откладывается из-за погодных условий, как это было на Гран-при Сингапура и Гран-при Японии.
«У гоночного директора должна быть возможность, которую я бы назвал ознакомительными кругами. Если команды согласны, то он может дать команду выезда через десять минут, как перед установочными кругами. Тогда пилоты сами смогут посмотреть на условия. У нас будет 20 мнений от 20 людей, рискующих своими жизнями, а у ФИА появится больше информации.
Для маршалов это тоже важно, пилоты могут посмотреть, насколько хорошо видны их посты. Если его не видно, пилотировать нельзя, потому что в спрее ты не заметишь аварию. Маршалы также могут передавать информацию об условиях. В итоге гоночный директор будет получать больше данных, а миллионы болельщиков по всему миру сами увидят, как всё выглядит.
Да, это потребует решить вопрос с дистанцией гонки, топливом и прочим, но решение вполне можно найти», — цитирует Вурца Autosport.
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