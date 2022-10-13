Норрис рассказал, когда «Макларен» будет готов побеждать в гонках

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о перспективах команды в ближайшем будущем.



«Я не жду победы в гонках в 2022 и 2023 годах, но я уверен в наших перспективах в 2024 и 2025 годах. Сейчас важно просто сохранять терпение. Конечно, иногда в гонках происходит такое, что победа становится возможной. В прошлом году Риккардо выиграл в Монце, а я стартовал с поула в России и почти выиграл эту гонку. Вспомните победы Эстебана Окона и Пьера Гасли, но я хочу оказаться в ситуации, когда мы сможем побеждать не благодаря удачному стечению обстоятельств. И такие времена наступят после сезона-2023.



Сейчас нужно быть терпеливым. Это не очень приятно, я правда расстраиваюсь из-за того, что в этом году мы недостаточно конкурентоспособны. Все в команде понимают, что мы должны были сделать шаг вперёд с тех позиций, что мы занимали, а в итоге откатились назад», — приводит слова Норриса Motorsport Week.