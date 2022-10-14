Гоночный инженер Латифи рассказал о тактическом решении, принёсшем Николасу очки в Японии

Гоночный инженер пилота «Уильямса» Николаса Латифи Эрнесто Дезидерио прокомментировал первые очки своего подопечного в сезоне, завоёванные благодаря смелому тактическому решению команды на Гран-при Японии.



«Совпало много вещей. Эта командная работа началась ещё в пятницу. Мы знали, что дождь будет сильным, но мы увидели переменчивую погоду, так что смогли получить небольшой опыт на промежуточных и дождевых шинах. Думаю, что это было ключевым с точки зрения понимания состояния трассы.



По трассе буквально могут течь реки, но асфальт в Японии своеобразный. Там хорошее сцепление даже в плохих погодных условиях. Было важно, что мы смогли узнать об этом в пятницу.



Мы всё подробно обсудили перед рестартом после красного флага. Николас знал, что, если условия изменятся определённым образом, он будет готов заехать в боксы. Командная работа, которую мы проделали начиная с пятницы окупилась. У Ники была лучшая информация, он предвидел переход на промежуточные ещё за машиной безопасности. Он сказал, что готов, и это было отличное решение.



Мы думали, что в боксы на рестарте заедет больше пилотов, но этого не случилось – рискнули только мы и Себастьян Феттель. На наших лицах были широкие улыбки, потому что мы знали, что это нам поможет. Мы проиграли Феттелю на пит-лейне, но такое случается. Но мы смогли сделать очень хороший ход и переиграть этим семь или восемь соперников», — приводит слова Дезидерио официальный сайт «Уильямса».