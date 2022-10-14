В «Ред Булл» высказались о возможных обновлениях болида до конца сезона

Главный конструктор «Ред Булл» Роб Маршалл рассказал, что в команде не планируют существенно модернизировать болид для Макса Ферстаппена и Серхио Переса до конца сезона.



«Сейчас всё внимание полностью сосредоточено на 2023 годе. В этом сезоне мы планируем небольшие доработки, но серьёзных обновлений до Гран-при Абу-Даби не будет», — приводит слова Маршалла Racingnews365.

По словам главного инженера «Ред Булл» Пола Монагана, последние изменения RB18 были представлены в Сингапуре, где команда решила обновить днище для гонок за пределами европейского континента.



«Изменения были всего на несколько миллиметров. Мы решились на это после того, как поняли, что во время гонок в Бельгии, Нидерландах и Италии наши днища не пострадали. Таким образом, мы смогли представить это обновление в первых гонках за пределами Европы, выбрав для этого Сингапур», — сказал Монаган.

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