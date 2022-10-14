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Феттель высказался об упущенных возможностях из-за выступления в автоспорте с юных лет

Феттель высказался об упущенных возможностях из-за выступления в автоспорте с юных лет
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Пилот команды «Астон Мартин» и четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель ответил на вопрос об упущенных возможностях «реальной жизни» из-за выступления в автоспорте с юных лет.

«Я также делал все те глупости, которые подростки проворачивают со своими друзьями. Однако в 19 лет мир меняется, когда проводишь много времени с людьми, которым за тридцать, сорок или пятьдесят.

Общение с такими людьми не делало жизнь скучной — совсем нет. Но мне приходилось быстро взрослеть. Если хочешь чего-то добиться, нужно быть преданным делу — нужно быть дисциплинированным», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».

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