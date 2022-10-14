Феттель высказался об упущенных возможностях из-за выступления в автоспорте с юных лет
Поделиться
Пилот команды «Астон Мартин» и четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель ответил на вопрос об упущенных возможностях «реальной жизни» из-за выступления в автоспорте с юных лет.
«Я также делал все те глупости, которые подростки проворачивают со своими друзьями. Однако в 19 лет мир меняется, когда проводишь много времени с людьми, которым за тридцать, сорок или пятьдесят.
Общение с такими людьми не делало жизнь скучной — совсем нет. Но мне приходилось быстро взрослеть. Если хочешь чего-то добиться, нужно быть преданным делу — нужно быть дисциплинированным», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
Комментарии
- 14 октября 2022
-
12:08
-
11:59
-
11:10
-
10:55
-
10:17
-
09:59
-
00:53
- 13 октября 2022
-
23:40
-
22:50
-
22:46
-
21:51
-
21:44
-
20:58
-
20:53
-
20:00
-
19:57
-
19:10
-
18:43
-
17:51
-
17:18
-
16:28
-
16:27
-
15:58
-
15:44
-
14:58
-
14:27
-
13:39
-
13:00
-
12:38
-
11:38
-
11:08
-
10:39
-
10:16
-
09:41
-
00:55
Партнерский контент