Мик Шумахер: поздний пит-стоп лишил нас шансов набрать очки

Пилот «Хааса» Мик Шумахер выразил мнение, что слишком поздний переход на промежуточные шины во время Гран-при Японии лишил его возможности набрать в этой гонке очки.
«Я знаю, что наша машина особенно быстра на промежуточных шинах. К сожалению, мы поставили их слишком поздно. Нам придётся пересмотреть эту тактику, тогда в будущем мы, возможно, сможем сделать правильный выбор, чтобы набрать очки. Надеюсь, что в конце концов мы станем умнее, верно?
Тот факт, что в какой-то момент мы шли в первой тройке и даже немного лидировали, оставляет позитивные эмоции. Но, с другой стороны, мы могли набрать очки. К сожалению, нам не удалось этого сделать, но скорость у машины точно есть», — приводит слова Шумахера Racingnews365.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1.
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