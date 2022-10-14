Льюис Хэмилтон: иногда я чувствую себя таким одиноким!

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав, что время от времени чувствует себя одиноким, и подбодрив всех тех, кто чувствует себя так же.
«Иногда я чувствую себя таким одиноким! Если ты чувствуешь то же самое, пожалуйста, знай, что всё в порядке, ты пройдёшь через это! Ты единорог, нет никого похожего на тебя. Ты полон сил, у тебя так много целей на этой земле, не сдавайся. Продолжай бороться. Я прямо здесь, я с тобой. Посылаю тебе объятия, любовь и свет», — написал Хэмилтон.
Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что его удивило в борьбе Хэмилтона и Макса Ферстаппена за титул чемпиона мира.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
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