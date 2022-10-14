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Кубок мира по турингу WTCR закроется после этого сезона

Кубок мира по турингу WTCR закроется после этого сезона
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Чемпионат мира по кузовным автомобильным гонкам WTCR 2022 года станет последним в нынешнем виде. Об этом информирует пресс-служба организации.

Сообщается, что такое решение принял промоутер WTCR Discovery Sports Events (DSE), который переключит своё внимание на другие сферы. TCR (туринг) при этом останется в структуре Международной автомобильной федерации (ФИА). Федерация сможет возобновить кузовные гонки с нынешним или другим промоутером.

В самой ФИА рассказали, что следующим шагом станет определение оптимальных вариантов для будущего TCR.

Напомним, в начале августа этого года команда Cyan Racing скандально решила приостановить выступления в Кубке мира по турингу WTCR.

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