Кубок мира по турингу WTCR закроется после этого сезона
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Чемпионат мира по кузовным автомобильным гонкам WTCR 2022 года станет последним в нынешнем виде. Об этом информирует пресс-служба организации.
Сообщается, что такое решение принял промоутер WTCR Discovery Sports Events (DSE), который переключит своё внимание на другие сферы. TCR (туринг) при этом останется в структуре Международной автомобильной федерации (ФИА). Федерация сможет возобновить кузовные гонки с нынешним или другим промоутером.
В самой ФИА рассказали, что следующим шагом станет определение оптимальных вариантов для будущего TCR.
Напомним, в начале августа этого года команда Cyan Racing скандально решила приостановить выступления в Кубке мира по турингу WTCR.
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