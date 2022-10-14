Мальчик отправил «Альфа Ромео» € 19 в 2019 году. Его нашли и позвали на ГП Японии — 2022

«Альфа Ромео» сделала сюрприз юному поклоннику команды, мальчику по имени Гото, пригласив его на минувший Гран-при Японии Формулы-1. Об этом рассказали в пресс-службе команды.
История берёт начало ещё с 2019 года. В команду пришло анонимное письмо: в конверте лежали € 19 и записка следующего задержания: «Простите, что я не накопил больше денег для развития команды. Гото». В «Альфа Ромео» решили провести небольшое расследование и найти отправителя письма. Пресс-служба опубликовала соответствующий пост в надежде, что Гото откликнется или о нём расскажут его знакомые.
Но только спустя почти три года выяснилось, что Гото является юным фанатом команды. «Альфа Ромео» пригласила мальчика на Гран-при Японии и познакомила его с командой и атмосферой внутри боксов.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1.
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