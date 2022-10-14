«Всем было непонятно. Хорнер и Марко были удивлены». Ральф Шумахер — о титуле Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о чемпионском титуле пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который он завоевал на Гран-при Японии.



«Для всех участников, включая команды, не было до конца понятно, почему Ферстаппен сразу стал чемпионом мира. Он и официальные лица в «Ред Булл», Кристиан Хорнер и Хельмут Марко, сами были удивлены. То, как всё это получилось, плохо сказалось на спорте», — приводит слова Шумахера F1-Insider со ссылкой на Sky Sports.



Напомним, на Гран-при Японии гонщики проехали лишь 28 кругов из запланированных 53. Ожидалось, что им начислят урезанное количество очков, так как не было преодолено 75% дистанции. В этом случае Ферстаппен не смог бы гарантировать себе чемпионский титул. Однако выяснилось, что в спортивном регламенте Ф-1 есть уточнение: если гонка закончилась в боевом режиме, то пункты про неполную дистанцию не действуют.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: