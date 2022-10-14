Ферстаппен ответил на вопрос о возможном появлении де Вриса в «Ред Булл»
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о возможном появлении в составе «быков» его соотечественника, голландского гонщика Ника де Вриса.
«Вы не должны спрашивать меня об этом. Это ведь также зависит и от моего будущего в «Ред Булл», например, если Серхио продолжит хорошо выступать. Но давайте сначала просто насладимся двумя голландцами в Формуле-1», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
Напомним, в следующем сезоне де Врис будет выступать в составе «Альфа Таури». Ник дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Италии 2022 года, на одну гонку заменив в «Уильямсе» Алекса Албона.
Макс Ферстаппен одержал на минувшем Гран-при Японии победу и досрочно завоевал второй чемпионский титул Формулы-1.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1.
Комментарии
- 14 октября 2022
-
15:00
-
14:57
-
14:14
-
13:55
-
13:30
-
12:53
-
12:08
-
11:59
-
11:10
-
10:55
-
10:17
-
09:59
-
00:53
- 13 октября 2022
-
23:40
-
22:50
-
22:46
-
21:51
-
21:44
-
20:58
-
20:53
-
20:00
-
19:57
-
19:10
-
18:43
-
17:51
-
17:18
-
16:28
-
16:27
-
15:58
-
15:44
-
14:58
-
14:27
-
13:39
-
13:00
-
12:38
Партнерский контент