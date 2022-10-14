Ферстаппен ответил на вопрос о возможном появлении де Вриса в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о возможном появлении в составе «быков» его соотечественника, голландского гонщика Ника де Вриса.

«Вы не должны спрашивать меня об этом. Это ведь также зависит и от моего будущего в «Ред Булл», например, если Серхио продолжит хорошо выступать. Но давайте сначала просто насладимся двумя голландцами в Формуле-1», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, в следующем сезоне де Врис будет выступать в составе «Альфа Таури». Ник дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Италии 2022 года, на одну гонку заменив в «Уильямсе» Алекса Албона.

Макс Ферстаппен одержал на минувшем Гран-при Японии победу и досрочно завоевал второй чемпионский титул Формулы-1.

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