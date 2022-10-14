Отец Макса Ферстаппена сравнил его выступления в этом и прошлом сезонах Формулы-1

Йос Ферстаппен, отец голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мыслями о выступлении сына в Формуле-1, сравнив его выступление в этом сезоне с прошлогодним выступлением.



«Он не гонится за рекордами. На самом деле они не имеют для него значения, он никогда не говорит об этом. Мы подведём итоги в 2028 году.



Основное отличие от прошлого года? Теперь в его распоряжении лучшая машина, в прошлом году ему действительно приходилось брать на себя все риски, потому что болид был менее конкурентоспособным», — приводит слова Ферстаппена-старшего Formule1.



Напомним, Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу. Для него этот титул стал вторым подряд.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: