Сергей Карякин призвал ФИА отменить пункт об осуждении СВО для допуска к «Дакару»

Российский гонщик, победитель «Дакара»-2017 в зачёте квадроциклов Сергей Карякин направил письмо в Международную автомобильную федерацию (ФИА), попросив организацию отменить пункт, обязывающий выступить с осуждения специальной военной операции, проводимой Россией на Украине. Письмо было составлено на имя президента ФИА Мохаммеда бен Сулайеме.



«Наша команда не смогла продолжить участие в календаре Кубка мира из-за необходимости подписания специальной бумаги. Подписание этого документа противоречит основам нейтралитета в политике, который является фундаментальным этическим принципом, описанным кодексе ФИА.



За моими плечами более 18 лет гонок. За эти годы я чётко усвоил, что основополагающим принципом является равенство условий для всех спортсменов, чему ФИА неукоснительно следует. Обязанность подписывать данный документ, чтобы иметь возможность стартовать в гонке, нарушает международные принципы. Я буду очень признателен, если вы найдёте возможность для моего участия, предоставив справедливые условия и отменив правило подписания этого документа», — говорится в письме, текст которого представили «РИА Новости Спорт».

Гонщик Карякин спас четырёх утят: