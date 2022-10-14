Сергей Карякин призвал ФИА отменить пункт об осуждении СВО для допуска к «Дакару»

Российский гонщик, победитель «Дакара»-2017 в зачёте квадроциклов Сергей Карякин направил письмо в Международную автомобильную федерацию (ФИА), попросив организацию отменить пункт, обязывающий выступить с осуждения специальной военной операции, проводимой Россией на Украине. Письмо было составлено на имя президента ФИА Мохаммеда бен Сулайеме.
«Наша команда не смогла продолжить участие в календаре Кубка мира из-за необходимости подписания специальной бумаги. Подписание этого документа противоречит основам нейтралитета в политике, который является фундаментальным этическим принципом, описанным кодексе ФИА.
За моими плечами более 18 лет гонок. За эти годы я чётко усвоил, что основополагающим принципом является равенство условий для всех спортсменов, чему ФИА неукоснительно следует. Обязанность подписывать данный документ, чтобы иметь возможность стартовать в гонке, нарушает международные принципы. Я буду очень признателен, если вы найдёте возможность для моего участия, предоставив справедливые условия и отменив правило подписания этого документа», — говорится в письме, текст которого представили «РИА Новости Спорт».
Гонщик Карякин спас четырёх утят:
- 14 октября 2022
-
16:24
-
16:16
-
15:33
-
15:00
-
14:57
-
14:14
-
13:55
-
13:30
-
12:53
-
12:08
-
11:59
-
11:10
-
10:55
-
10:17
-
09:59
-
00:53
- 13 октября 2022
-
23:40
-
22:50
-
22:46
-
21:51
-
21:44
-
20:58
-
20:53
-
20:00
-
19:57
-
19:10
-
18:43
-
17:51
-
17:18
-
16:28
-
16:27
-
15:58
-
15:44
-
14:58
-
14:27