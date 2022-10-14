Спортивный директор «Альпин»: похоже, что мы напугали Норриса

Спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн высказался о словах пилота «Макларена» Ландо Норриса о ходе борьбы за четвёртое место в Кубке конструкторов. Ранее Норрис в нескольких интервью утверждал, что у «Альпин» есть преимущество по скорости над «Маклареном», однако британской команде удаётся допускать меньше ошибок, что и позволяет им бороться на равных.



«Ландо нравится говорить о нашем преимуществе в скорости, не так ли? Нам просто нужно сохранить свою позицию впереди. Я не знаю, почему Норрис продолжает говорить об этом. Видимо, мы его напугали. Сейчас мы больше сосредоточены на «Мерседесе» и нашем стремлении превзойти их. Именно на такой уровень мы хотим подняться.



Но к последней гонке сезона в Абу-Даби я бы предпочёл подойти с преимуществом над «Маклареном» в 40 очков, а не в одно очко. После этой гонки будет неважно, сколько у нас очков разницы. Сейчас наша цель — четвёртое место в Кубке конструкторов. Остальное не так важно», — приводит слова Пермейна Motorsport.