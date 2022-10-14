Палоу поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в официальной сессии Формулы-1

Чемпион IndyCar 2021 года, испанский автогонщик Алекс Палоу высказался о предстоящем дебюте в официальной сессии Формулы-1.



«Я очень взволнован своим предстоящим дебютом в официальной сессии Формулы-1. Будет здорово выступить в США перед болельщиками, которые могли видеть мои выступления в IndyCar. После нескольких тестовых сессий за рулём прошлогодней машины „макларен“ я с нетерпением жду возможности помочь команде в подготовке к ГРан-при США 2022 года», — приводит слова Алекса Палоу пресс-служба команды.



Напомним, Палоу в следующие выходные выступит за «Макларен» на тренировке Гран-при США. Также в «Макларене» объявили, что мексиканец Пато О’Уорд, выступающий в серии IndyCar, примет участие в свободных заездах за британскую команду на Гран-при Абу-Даби.



Оба пилота в нынешнем сезоне тестировали прошлогодний вариант болида. Последний раз это было на Гран-при Австрии. При этом участие Палоу в свободных заездах является пунктом сделки, который позволяет ему участвовать в Формуле 1, оставаясь пилотом «Ганасси». К «Макларен» в IndyCar он присоединится в 2024 году.

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