Себастьян Феттель назвал своего самого сложного соперника

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель назвал пилота, которого он считает своим самым сложным соперником на протяжении карьеры.



«Кто был моим самым сложным соперником? Льюис Хэмилтон, особенно в те времена, когда я выступал в составе «Феррари». До этого, думаю, моим самым сложным соперником был Фернандо Алонсо, как раз во времена его выступлений за «Феррари».



Совет для Фернандо Алонсо? Ему не нужны советы. Не уверен даже, что он бы стал их слушать, но они ему точно не нужны. Он много лет выступает в Формуле-1, так что после его перехода в «Астон Мартин» с ним всё будет хорошо», — приводит слова Феттеля пресс-служба команды.



Напомним, Феттель закончит выступления в Формуле-1 по окончании этого сезона.