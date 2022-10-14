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Бинотто высказался о наказании «Ред Булл» за нарушение финансового регламента

Бинотто высказался о наказании «Ред Булл» за нарушение финансового регламента
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о возможном наказании «Ред Булл» за нарушение финансового регламента.

«Независимо от того, о какой команде речь и какая была ситуация, думаю, сложно представить себе, что в итоге будут изменены результаты чемпионата мира после сражений на трассе и всех проведённых церемоний и торжеств. Как мне кажется, наказание должно мешать дальнейшему развитию машины. В противном случае преимущество сохранится и в ближайшие годы, и мы не будем гоняться с равными ресурсами», — приводит слова Маттиа Бинотто Eurosport.

Напомним, ранее Международная автомобильная федерация представила отчёт о финансовом аудите команд по итогам прошедшего сезона Формулы-1. Восемь гоночных коллективов полностью соответствуют всем требованиям. При этом две команды нарушили финансовый регламент — «Астон Мартин» и «Ред Булл».

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