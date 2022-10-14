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В Саудовской Аравии хотели бы проводить два Гран-при Формулы-1

В Саудовской Аравии хотели бы проводить два Гран-при Формулы-1
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Министр спорта Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал считает, что страна готова принимать два Гран-при Формулы-1 на фоне строительства новой трассы в Киддии.

«Мы бы не отказались от этого. Мы действительно видим пользу от этих мероприятий для всего королевства, и мы определённо могли бы провести две гонки. Но для этого нужно обсудить этот момент с руководством Формулы-1 и посмотреть, как всё пойдёт. Но мы определённо хотели бы этого.

Второй вариант — чередование этапов, это тоже может быть вариантом. Новая трасса в Киддии может стать знаковым местом для Формулы-1 с парком развлечений прямо по соседству. Чередовать этот этап с гонкой в Джидде было бы хорошо, потому что речь идёт о разной атмосфере. Джидда находится у моря, Киддия — в пустыне, и это создаёт совершенно другую атмосферу вокруг Гран-при», — приводит слова Абдулазиза бин Турки Аль-Фейсала Motorsport-Total.

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