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В «Уильямсе» сообщили, что проводят ротацию сотрудников уже полтора сезона

В «Уильямсе» сообщили, что проводят ротацию сотрудников уже полтора сезона
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Глава отдела развития болида «Уильямса» Дэйв Робсон рассказал о важности ротации сотрудников команды на фоне очень объёмного календаря чемпионата мира. По словам Робсона, британская команда выбрала наиболее эффективный способ проведения ротации работников.

«Мы занимаемся этим уже полтора сезона, готовясь к большому календарю. Всё сложно. Если вы работаете на всех гонках, то у вас нет возможности проводить много времени на заводе, что не идёт на пользу развитию автомобиля. То, как мы проводим ротацию, какой вариант мы выбрали, является наиболее эффективным способом из всех возможных», — приводит слова Дэйва Робсона Motorsport-Total.

Напомним, в следующем сезоне в календаре Формулы-1 будут рекордные 24 Гран-при.

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