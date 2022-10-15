Марио Андретти: Ферстаппен — идеальный пример того, каким должен быть чемпион мира
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Чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказался о завоевании пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном второго чемпионского титула за четыре гонки до конца сезона-2022.
«Нет ничего лучше, чем повторить завоевание чемпионского титула, особенно после всего, что произошло в конце прошлого сезона, сомнений и прочего. Но Макс полностью заслуживает этот титул. Он доминировал в ходе этого сезона, и, вероятно, будет доминировать до самого его конца. Ферстаппен — идеальный пример того, каким должен быть чемпион мира», — приводит слова Марио Андретти PlanetF1.
Напомним, Ферстаппен досрочно оформил свой титул на Гран-при Японии. В прошлом сезоне Ферстаппен выиграл титул в Абу-Даби после спорного решения гоночной дирекции ФИА.
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