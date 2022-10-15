Ферстаппен назвал гонку, после которой поверил в чемпионство

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, после какой гонки поверил в своё чемпионство в текущем сезоне.



«Момент, после которого я понял, что мы способны снова выиграть — наверное, гонка на Поль-Рикар, когда отрыв стал довольно большим. У нас была достаточно сильная машина. Конечно же, команда понимала, что в предстоящих гонках борьба будет очень плотной, но для себя я решил, что такой отрыв отдавать нельзя», — приводит слова Ферстаппена Autosport.



Макс Ферстаппен досрочно выиграл свой второй чемпионский титул в карьере после победы на Гран-при Японии. В прошлом сезоне пилот «Ред Булл» стал чемпионом лишь в заключительной гонке в Абу-Даби.



За вторую строчку в общем зачёте пилотов борются напарник Макса Серхио Перес и гонщик «Феррари» Шарль Леклер.