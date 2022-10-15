Расселл рассказал, за счёт чего «Мерседес» может иметь преимущество в 2023 году

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил мнение, что подход команды, основанный на анализе данных, позволил им лучше понять свою машину для предстоящих гонок и обеспечил некоторое преимущество перед конкурентами на следующий сезон.
«Наш подход основан на анализе данных. Мы много анализируем гонки, в которых были конкурентоспособными, а также те, в которых показали низкую скорость. Думаю, нам удалось понять, почему на некоторых трассах мы выступили лучше, чем на других.
Не хочу вдаваться в подробности, потому что это то, над чем мы очень усердно работали. Надеюсь, это даст нам преимущество в следующем году, поэтому я не хочу раскрывать некоторые подробности перед нашими соперниками.
Каждая машина по-своему уникальна. В этом году я не раз говорил, что мы нашли недостатки нашей машины и находимся на правильном пути, но были отброшены в этом плане чуть назад из-за пары проблем, которых мы не ожидали увидеть», — цитирует Расселла Racingnews365.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1.
- 15 октября 2022
-
11:13
-
10:58
-
10:40
-
10:36
-
10:00
-
00:59
-
00:55
- 14 октября 2022
-
23:50
-
23:43
-
22:42
-
21:57
-
21:52
-
20:53
-
20:50
-
19:54
-
19:45
-
18:53
-
18:47
-
17:42
-
17:38
-
16:24
-
16:16
-
15:33
-
15:00
-
14:57
-
14:14
-
13:55
-
13:30
-
12:53
-
12:08
-
11:59
-
11:10
-
10:55
-
10:17
-
09:59