Расселл рассказал, за счёт чего «Мерседес» может иметь преимущество в 2023 году

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил мнение, что подход команды, основанный на анализе данных, позволил им лучше понять свою машину для предстоящих гонок и обеспечил некоторое преимущество перед конкурентами на следующий сезон.

«Наш подход основан на анализе данных. Мы много анализируем гонки, в которых были конкурентоспособными, а также те, в которых показали низкую скорость. Думаю, нам удалось понять, почему на некоторых трассах мы выступили лучше, чем на других.

Не хочу вдаваться в подробности, потому что это то, над чем мы очень усердно работали. Надеюсь, это даст нам преимущество в следующем году, поэтому я не хочу раскрывать некоторые подробности перед нашими соперниками.



Каждая машина по-своему уникальна. В этом году я не раз говорил, что мы нашли недостатки нашей машины и находимся на правильном пути, но были отброшены в этом плане чуть назад из-за пары проблем, которых мы не ожидали увидеть», — цитирует Расселла Racingnews365.

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