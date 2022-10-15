Вольф считает, что наказание «Ред Булл» денежным штрафом будет несправедливым
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о превышении лимита расходов «Ред Булл» и «Астон Мартин».
Ранее ФИА сообщила, что команды превысили бюджет в сезоне-2021, но пока не было объявлено о том, какое наказание ждёт провинившихся.
«Если в «Ред Булл» потратили на $ 2 млн больше лимита, то они смогут закрыть вопрос, выплатив штраф, превышающий эту сумму в пять раз. То есть $ 10 млн. Однако я считаю это несправедливым, потому что денежный штраф за подобные нарушения будет лишь давать возможность остальным жульничать, а затем платить за это. Мы в «Мерседесе» тоже можем заложить определённую сумму на штраф, а затем тратить больше установленного бюджета и сделать машину лучше», — приводит слова Вольфа Crash.net.
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