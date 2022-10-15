Источник: Ник де Врис проведёт тренировку за «Мерседес» в Мексике

Резервный пилот «Мерседеса» Ник де Врис, который в следующем сезоне будет выступать за «Альфа Таури», проведёт тренировку за немецкую команду на Гран-при Мексики, сообщает Motorsport.
Нидерландский гонщик уже выступал в составе «Мерседеса» на пятничной тренировке во Франции, где он заменил Льюиса Хэмилтона. По информации источника, в Мексике де Врис заменит Джорджа Расселла в первой свободной практике.
В этом сезоне Ник де Врис также проводил тренировку за «Астон Мартин» и выступил на Гран-при Италии за «Уильямс», экстренно заменив Алекса Албона. Дебютант занял девятое место в гонке.
Со следующего сезона Ник де Врис станет боевым пилотом «Альфа Таури», где заменит Пьера Гасли, который, в свою очередь, уходит в «Альпин». Де Врис уже прошёл процедуру подгонки сиденья.
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