Майкл Маси впервые с Абу-Даби-2021 появился на публике. Фото

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси посетил Гран-при Австралии MotoGP. Австралиец был замечен в расположении команды «Дукати» в компании двукратного чемпиона Кейси Стоунера.
Майкл Маси
Фото: Гран-при Австралии MotoGP
Это первое посещение публичного мероприятия Майклом Маси после скандальной гонки на Гран-при Абу-Даби в 2021 году. Тогда Маси, ещё занимавший пост гоночного директора, дал рестарт гонки на последнем круге. В результате этого Макс Ферстаппен обошёл Льюиса Хэмилтона и стал чемпионом мира.
После этого инцидента Маси был переведён на другую должность в структуре ФИА, а по ходу сезона-2022 принял решение покинуть организацию. В августе Майкл Маси стал председателем комиссии серии V8 Supercars, сменив Нила Кромптона. До прихода в ФИА Маси уже работал в этой организации.
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