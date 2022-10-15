Майкл Маси впервые с Абу-Даби-2021 появился на публике. Фото

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси посетил Гран-при Австралии MotoGP. Австралиец был замечен в расположении команды «Дукати» в компании двукратного чемпиона Кейси Стоунера.

Майкл Маси Фото: Гран-при Австралии MotoGP

Это первое посещение публичного мероприятия Майклом Маси после скандальной гонки на Гран-при Абу-Даби в 2021 году. Тогда Маси, ещё занимавший пост гоночного директора, дал рестарт гонки на последнем круге. В результате этого Макс Ферстаппен обошёл Льюиса Хэмилтона и стал чемпионом мира.



После этого инцидента Маси был переведён на другую должность в структуре ФИА, а по ходу сезона-2022 принял решение покинуть организацию. В августе Майкл Маси стал председателем комиссии серии V8 Supercars, сменив Нила Кромптона. До прихода в ФИА Маси уже работал в этой организации.