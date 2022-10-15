Хэмилтон: планирую быть с «Мерседесом» до конца жизни

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что хочет надолго задержаться в немецкой команде. По словам гонщика, он готов «до конца жизни» остаться в «Мерседесе» и внести вклад в развитие команды не только в роли пилота.
«Я чувствую себя здесь комфортно, мне нравится то, чем я занимаюсь. У нас впереди немало работы, многого ещё предстоит достичь. В ближайшее время я не планирую никуда переходить. Хочу остаться с командой как можно дольше.
В целом я планирую быть с «Мерседесом» до конца своей жизни. Это даже не обсуждается. Но это, скорее всего, будет менеджерская роль, потому что, помимо гонок, я хочу внести вклад в развитие команды изнутри», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки.
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