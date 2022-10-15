Йос Ферстаппен: Макс умеет отключаться от внешнего шума

Бывший гонщик Формулы-1, отец двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен считает, что пилоты проводят слишком много гонок за сезон.



«Гонщики должны иногда отдыхать. Макс умеет отключаться от внешнего шума, и это ему помогает. По окончании сезона или во время летнего перерыва он даже не обсуждает Формулу-1. В моё время пилоты проводили по 18 гонок за сезон, а сейчас их было 22. В следующем сезоне будет уже 24 этапа, и это слишком много», — цитирует Ферстаппена-старшего GP Today.



Макс Ферстаппен в прошлые выходные досрочно завоевал титул чемпиона мира. Его контракт с «Ред Булл» рассчитан до 2028 года. Сам гонщик уже говорил, что не исключает уход из Формулы-1 по окончании действующего соглашения.