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Цунода и де Врис установят необычный рекорд Формулы-1 в 2023 году

Цунода и де Врис установят необычный рекорд Формулы-1 в 2023 году
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Резервный пилот «Мерседеса» Ник де Врис в следующем сезоне станет напарником Юки Цуноды в команде «Альфа Таури». Нидерландский гонщик уже прошёл процедуру подгонки сиденья.

Как сообщает корреспондент Sky Sports Тед Кравиц, Цунода и де Врис станут обладателями необычного достижения. Они станут самым низкорослым дуэтом, побив рекорд гонщиков Super Aguri Энтони Дэвидсона и Такумы Сато, установленный в 2008 году.

Средний рост пары составлял 165 сантиметров (рост Дэвидсона составлял 166 сантиметров, а рост Сато — 164). Рост де Вриса — 167 сантиметров, а его напарника — 159. Таким образом, средний рост пары пилотов «Альфа Таури» составит 163 сантиметра.

Стоит отметить, что Цунода — самый низкорослый гонщик Формулы-1 в сезоне-2022.

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